Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кромском районе Орловской области погибли четыре человека. Еще четверо граждан получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказали в региональном УМВД.
«В результате аварии погибли четыре человека», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что также пострадали четыре человека. Авария произошла примерно в 9:20 утра по местному времени на 402-м километре автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, столкнулись двигавшиеся во встречных направлениях автомобили «Лада Веста» и «Газель».
Было отмечено, что на месте работает следственно-оперативная группа, а сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий инцидента.
