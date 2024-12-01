01 декабря 2024
30 ноября 2024

Дольщики Сургута обеспокоены качеством строительства проблемного дома из-за спешки. Видео

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев встретился в обманутыми дольщиками из Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Дольщики из Сургута сомневаются в качестве строительства проблемного дома
Дольщики из Сургута сомневаются в качестве строительства проблемного дома Фото:

Дольщики дома №2 ЖК «Уютный» в 44-м микрорайоне Сургута (ХМАО) беспокоятся, что спешка подрядчиков может негативно отразиться на качестве строительства дома. Люди ждут свои квартиры уже несколько лет. Свои опасения они высказали на встрече с заместителем губернатора Югры Азатом Ислаевым, главой Сургута Максимом Слеповым и представителями строительного контроля.

«Прошло совещание с участием инициативной группы дольщиков, прокурором города, представителями стройконтроля федерального Фонда развития территорий непосредственно на строительной площадке. Участники долевого строительства высказали опасения, что работы выполняются слишком быстро и это может привести к потере качества», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.

На встрече с дольщиками, которая прошла непосредственно на стройплощадке, обсуждались сроки завершения работ, исправление текущих замечаний и порядок передачи ключей собственникам квартир. Готовность дома сейчас составляет 76,6%. Подрядчик завершает монтаж окон и кладку, а подключение остальных секций к отоплению будет производиться поэтапно.

Ислаев поручил подрядчикам предоставить все необходимые условия для общественного контроля за ходом строительства. Строительный контроль, в свою очередь, заверил, что ежедневно отслеживает работу подрядчиков, чтобы не допустить снижения качества выполнения задач.

Ранее URA.RU писало, что обманутые дольщики ЖК «Уютный» в 44 микрорайоне Сургута рискуют получить свои квартиры только в 2025 году. Проблемы у застройщика начались еще в 2019 году, когда на прошлого директора компании завели уголовное дело.

Автор видео: Стройкомплекс Югры

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Дольщики дома №2 ЖК «Уютный» в 44-м микрорайоне Сургута (ХМАО) беспокоятся, что спешка подрядчиков может негативно отразиться на качестве строительства дома. Люди ждут свои квартиры уже несколько лет. Свои опасения они высказали на встрече с заместителем губернатора Югры Азатом Ислаевым, главой Сургута Максимом Слеповым и представителями строительного контроля. «Прошло совещание с участием инициативной группы дольщиков, прокурором города, представителями стройконтроля федерального Фонда развития территорий непосредственно на строительной площадке. Участники долевого строительства высказали опасения, что работы выполняются слишком быстро и это может привести к потере качества», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале. На встрече с дольщиками, которая прошла непосредственно на стройплощадке, обсуждались сроки завершения работ, исправление текущих замечаний и порядок передачи ключей собственникам квартир. Готовность дома сейчас составляет 76,6%. Подрядчик завершает монтаж окон и кладку, а подключение остальных секций к отоплению будет производиться поэтапно. Ислаев поручил подрядчикам предоставить все необходимые условия для общественного контроля за ходом строительства. Строительный контроль, в свою очередь, заверил, что ежедневно отслеживает работу подрядчиков, чтобы не допустить снижения качества выполнения задач. Ранее URA.RU писало, что обманутые дольщики ЖК «Уютный» в 44 микрорайоне Сургута рискуют получить свои квартиры только в 2025 году. Проблемы у застройщика начались еще в 2019 году, когда на прошлого директора компании завели уголовное дело. Автор видео: Стройкомплекс Югры
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