Дольщики дома №2 ЖК «Уютный» в 44-м микрорайоне Сургута (ХМАО) беспокоятся, что спешка подрядчиков может негативно отразиться на качестве строительства дома. Люди ждут свои квартиры уже несколько лет. Свои опасения они высказали на встрече с заместителем губернатора Югры Азатом Ислаевым, главой Сургута Максимом Слеповым и представителями строительного контроля.
«Прошло совещание с участием инициативной группы дольщиков, прокурором города, представителями стройконтроля федерального Фонда развития территорий непосредственно на строительной площадке. Участники долевого строительства высказали опасения, что работы выполняются слишком быстро и это может привести к потере качества», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.
На встрече с дольщиками, которая прошла непосредственно на стройплощадке, обсуждались сроки завершения работ, исправление текущих замечаний и порядок передачи ключей собственникам квартир. Готовность дома сейчас составляет 76,6%. Подрядчик завершает монтаж окон и кладку, а подключение остальных секций к отоплению будет производиться поэтапно.
Ислаев поручил подрядчикам предоставить все необходимые условия для общественного контроля за ходом строительства. Строительный контроль, в свою очередь, заверил, что ежедневно отслеживает работу подрядчиков, чтобы не допустить снижения качества выполнения задач.
Ранее URA.RU писало, что обманутые дольщики ЖК «Уютный» в 44 микрорайоне Сургута рискуют получить свои квартиры только в 2025 году. Проблемы у застройщика начались еще в 2019 году, когда на прошлого директора компании завели уголовное дело.
Автор видео: Стройкомплекс Югры
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