25 августа 2025

Какие изменения ждут автомобилистов РФ в сентябре

Аналитик Шкуматов: аутистам в РФ запретят водить авто с 1 сентября
Водителям РФ напомнили о новых медицинских ограничениях с сентября
Водителям РФ напомнили о новых медицинских ограничениях с сентября

С 1 сентября в России обновится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В него будут включены детский аутизм и аномалия цветового зрения. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«С 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Его привели в соответствие с международной классификацией болезней, добавили детский аутизм и переименовали ахроматопсию в „аномалии цветового зрения“. Для водителей по сути ничего не меняется», — рассказал Шкуматов в интервью РИА Новости. 

Кроме того, эксперт уточнил, что в списке противопоказаний остаются шизофрения, аффективные расстройства, неврозы, расстройства личности, умственная отсталость, зависимости от психоактивных веществ, эпилепсия и полная бинокулярная слепота.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила допуска к вождению, которые расширяют перечень медицинских противопоказаний. В него включены частичная цветовая слепота, нарушения восприятия красного и зеленого цветов, а также общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

