В нижегородском аэропорту «Стригино» введены ограничения на полеты

Срочная новость
Аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде временно приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, отметив, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
