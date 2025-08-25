Президент Южной Кореи на встрече с Трампом боялся повторить судьбу Зеленского

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен признался, что перед встречей с президентом США Дональдом Трампом опасался повторения ситуации, в которой ранее оказался украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он сообщил во время публичного выступления в Вашингтоне. По его словам, накануне переговоров Трамп разместил «угрожающий пост» в социальной сети Truth Social, что вызвало у главы Южной Кореи опасения за исход встречи.
«Перед тем как я встретился сегодня с президентом Трампом, он опубликовал в Truth Social очень угрожающий пост, который я воспринял с опаской… мы могли столкнуться с ситуацией Зеленского», — заявил Ли Чжэ Мен. Он напомнил, что в феврале американский лидер жестко отчитал Владимира Зеленского во время визита украинского президента в Белый дом.
По словам Ли Чжэ Мена, несмотря на напряженность перед переговорами, сама встреча прошла конструктивно и без инцидентов. Южнокорейский президент уточнил, что обсуждал с Трампом вопросы стратегического партнерства и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
28 февраля в ходе визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский подвергся резкой критике со стороны Дональда Трампа. Встреча проходила в рамках подписания соглашения о совместной разработке украинских природных ресурсов. Американский лидер настаивал на том, чтобы Зеленский согласился на прекращение огня и воздержался от публичных нападок на президента России Владимира Путина.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на позицию украинского президента, охарактеризовал его как «неблагодарного сторонника демократов». По словам Вэнса, Зеленский в ходе дискуссии пытался оправдать свои действия, обвинял Россию и даже намекнул, что Соединенные Штаты могут почувствовать последствия украинского конфликта, несмотря на расстояние между странами.
После напряженного обмена мнениями делегация из Киева была вынуждена покинуть Белый дом. Позднее спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон выступил с заявлением, в котором призвал Зеленского пересмотреть свою позицию и вернуться к переговорам. По мнению Джонсона, если украинский лидер не изменит свою политику, руководство страной должно перейти к другому человеку. Об этом сообщает telegram-канал.
