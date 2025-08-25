Вуди Аллен ответил Украине на критику из-за связи с РФ

Американский режиссер Вуди Аллен прокомментировал критику со стороны Украины в адрес своего участия в Московской международной неделе кино. По словам режиссера, он не разделяет позицию о необходимости бойкота культурных мероприятий ради политических целей.
«Что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение творческих дискуссий — это хороший способ помочь чему-либо», — приводит слова Аллена издание The Guardian. Он подчеркнул важность диалога между деятелями искусства в любых обстоятельствах.
24 августа Вуди Аллен дистанционно присоединился к сессии «Легенды мирового кинематографа», проходившей в рамках Московской международной недели кино. Мероприятие вел режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В ходе беседы Аллен подчеркнул, что на протяжении многих лет проявлял интерес к российскому кинематографу, а семичасовую киноверсию романа «Война и мир» в постановке Сергея Бондарчука он просмотрел за один день.
Режиссер также сообщил, что ранее ему не поступали предложения поработать над фильмом в России, однако, если подобная инициатива возникнет, он готов рассмотреть возможность создания картины о том, «насколько комфортно чувствовать себя в Москве и Санкт-Петербурге».
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с участием Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Помимо этого, во львовском Национальном театре имени Марии Заньковецкой был отменен показ мюзикла режиссера «Пули над Бродвеем». Имя Вуди Аллена также было включено в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец».
