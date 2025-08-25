25 августа 2025

Работодателей хотят заставить поднимать зарплату каждые три месяца

В Госдуме предложили закон об обязательной индексации зарплат всех работников
В государственных и частных компаниях предложили установить обязательную поквартальную индексацию заработных плат, учитывая динамику инфляции. С соответствующим письмом к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду» и занимающий должность депутата Государственной думы.

«В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ. Установить обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора», — говорится в письме, с которым ознакомилось РИА Новости.

Величина повышения должна быть сопоставима с официальным показателем инфляции за прошедший квартал, отметил в интервью изданию Сергей Миронов. Он подчеркнул, что в бюджетных организациях чаще всего индексация осуществляется ежегодно, однако даже в этих случаях темпы ее роста зачастую отстают от динамики цен.

Как сообщил политик, 15,2% сотрудников получают заработную плату в пределах от 22,4 до 40 тысяч рублей ежемесячно, а у 20% работающих граждан доходы составляют от 40 до 60 тысяч рублей. По мнению лидера партии, учитывая текущие расходы на продукты питания, медикаменты и транспорт, минимальный уровень оплаты труда не должен быть ниже 60 тысяч рублей.

Как ранее писало URA.RU, с 1 сентября 2025 года на территории Российской Федерации начнут действовать обновленные нормы, регулирующие порядок начисления заработной платы и выплат за труд в ночные часы. А повышение МРОТ, запланированное на 2026 год, должно позитивно повлиять на зарплаты бюджетников и низкоквалифицированных рабочих, пишет «Национальная Служба Новостей».

