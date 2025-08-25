Певец Антонов опроверг сообщения о госпитализации

Заявление, по словам артиста, не соответствует действительности
Народный артист России Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации. Ранее в telegram-каналах сообщалось, что артиста увезли на скорой перед его выступлением в Казани.
«Это все не соответствует действительности», — заявил Антонов. Его слова передают РИА Новости.
Ранее telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Юрия Антонова госпитализировали выступлением на фестивале «Новая волна». Сообщалось, что певцу стало плохо а кулисами незадолго до выхода на сцену, а сам концерт был отменен.
