Пугачева рискует лишиться права на бренд «Алла Борисовна»

Певица Алла Пугачева рискует потерять право на товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года. Это следует из данных электронной базы Роспатента. Согласно официальным документам, срок действия исключительных прав истекает 25 апреля 2026 года, если его не продлить. Впервые этот товарный знак был зарегистрирован в 1997 году, а последний раз Пугачева продлевала его в 2016 году.
«Согласно документам, впервые этот товарный знак зарегистрировали в 1997 году. Артистка несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года», — пишет РИА Новости, ссылаясь на официальные материалы.
Знак «Алла Борисовна» позволяет выпускать широкий спектр товаров: одежду, головные уборы, игрушки, напитки (в том числе алкогольные), табачную продукцию и многое другое. Кроме того, его использование распространяется на организацию путешествий и предоставление образовательных услуг. По данным РИА Новости, Пугачева несколько раз продлевала регистрацию знака. Однако дальнейшие действия по поддержанию прав пока неизвестны.
Артистка на данный момент проживает за границей. В октябре 2022 года она уехала в Израиль вместе с детьми, после чего подверглась активной критике в социальных сетях. С тех пор Пугачева лишь однажды вернулась в Россию — 3 ноября 2023 года, чтобы записать три песни для личного пользования. Спустя короткое время она вновь покинула страну.
