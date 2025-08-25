В России ожидаются ограничения на работу эскалаторов во многих ТЦ

С начала сентября владельцы торговых центров и других коммерческих объектов могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию эскалаторов и траволаторов. Причина — невозможность провести техническое освидетельствование по новым правилам, вступившим в силу год назад. Об этом сообщают СМИ.
«Проблема освидетельствования эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан сейчас стоит очень остро. Владельцы торговых центров обязаны, но не могут пройти проверки, так как в стране нет аккредитованных организаций. С 1 сентября эксплуатация такого оборудования юридически становится невозможной», — сообщает «Коммерсант».
По данным издания, в России около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов и 10 тысяч подъемных платформ для инвалидов, которые используются не только в ТЦ, но и в бизнес-центрах, социальных и медицинских учреждениях. Проблему могут частично решить через введение переходного периода до 1 сентября 2027 года или продление срока действия старых сертификатов, а также ускорение создания реестра аккредитованных лабораторий для технического освидетельствования.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил полностью запретить прокат электросамокатов в России. Он направил соответствующее письмо министру транспорта Андрею Никитину с просьбой разработать проект постановления и внести изменения в правила дорожного движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.