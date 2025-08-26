В Госдуме призвали уравнять зарплаты всех российских учителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Леонида Слуцкого, ЛДПР также требует ввести дополнительное целевое финансирование регионов
По словам Леонида Слуцкого, ЛДПР также требует ввести дополнительное целевое финансирование регионов Фото:

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать единую федеральную систему оплаты труда для учителей, чтобы устранить разрыв в заработной плате педагогов по всей России. Об этом говорится в докладе «ЛДПР против неравенства в школьном образовании».

По словам Слуцкого, в настоящее время учителя во многих регионах получают разную зарплату, что вынуждает их брать повышенную нагрузку и приводит к профессиональному выгоранию. «Разрыв в оплате труда между регионами пугающий. В Москве средняя зарплата учителя превышает 143 тыс. рублей — это более чем в три раза выше, чем, например, в Ивановской области, где зарплата учителя составляет чуть больше 45 тыс. рублей», — заявил лидер партии в докладе, имеющимся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что действующие региональные меры поддержки педагогов не решают проблему, поскольку объем выплат существенно различается. Так, молодой учитель в Краснодарском крае может рассчитывать на миллион рублей для приобретения жилья, тогда как в Свердловской области при получении звания «Заслуженный учитель» единовременная выплата составляет лишь 30 тыс. рублей. В Москве аналогичная выплата достигает 300 тыс. рублей.

Ранее ЛДПР предложила ввести единые льготы на поездки для пенсионеров. Согласно проекту, стоимость проезда предложили снизить в пригородных поездах и автобусах внутри регионов.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать единую федеральную систему оплаты труда для учителей, чтобы устранить разрыв в заработной плате педагогов по всей России. Об этом говорится в докладе «ЛДПР против неравенства в школьном образовании». По словам Слуцкого, в настоящее время учителя во многих регионах получают разную зарплату, что вынуждает их брать повышенную нагрузку и приводит к профессиональному выгоранию. «Разрыв в оплате труда между регионами пугающий. В Москве средняя зарплата учителя превышает 143 тыс. рублей — это более чем в три раза выше, чем, например, в Ивановской области, где зарплата учителя составляет чуть больше 45 тыс. рублей», — заявил лидер партии в докладе, имеющимся в распоряжении ТАСС. Отмечается, что действующие региональные меры поддержки педагогов не решают проблему, поскольку объем выплат существенно различается. Так, молодой учитель в Краснодарском крае может рассчитывать на миллион рублей для приобретения жилья, тогда как в Свердловской области при получении звания «Заслуженный учитель» единовременная выплата составляет лишь 30 тыс. рублей. В Москве аналогичная выплата достигает 300 тыс. рублей. Ранее ЛДПР предложила ввести единые льготы на поездки для пенсионеров. Согласно проекту, стоимость проезда предложили снизить в пригородных поездах и автобусах внутри регионов.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...