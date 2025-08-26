Верховный суд отказал комику Руслану Белому* в рассмотрении жалобы

Верховный суд отказал комику Руслану Белому (признан иностранным агентом на территории РФ) в рассмотрении его жалобы. Он требовал исключить себя из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили в суде.
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в суде. Информацию приводит РИА Новости.
Руслан Белый внесен в перечень иностранных агентов с 1 сентября 2023 года. Ранее, 27 февраля, Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу комика. Об этом сообщили RT.
*признан иностранным агентом на территории РФ
