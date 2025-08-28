Пермские власти не нашли перевозчика на авиарейс до Сухума

Авиарейсов из Перми в столицу Абхазии Сухум не будет. Властям не удалось найти перевозчика на этот маршрут.
«Авиакомпании, с которыми велись переговоры, так и не смогли найти техническую возможность выделить самолеты по этому направлению. С учетом технических ограничений запустить рейсы по данному авианаправлению в 2025 году возможности нет», — сообщили «РБК-Пермь» в министерстве транспорта Пермского края.
При этом власти не отказываются от субсидирования этого рейса. Поиск перевозчиков продолжится. Возможно организовать полеты получится в 2026 году.
О том, что правительство Пермского края намерено выделить субсидии на запуск прямых авиарейсов по направлению Пермь — Сухум, URA.RU рассказывало в мае. Вопрос тогда обсуждался совместно с федеральным Минтрансом и несколькими авиакомпаниями.
