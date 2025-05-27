Власти Пермского края просубсидируют прямые рейсы в столицу Абхазии

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Вопрос открытия маршрута из Перми обсуждался совместно с федеральным Минтрансом и несколькими авиакомпаниями
Вопрос открытия маршрута из Перми обсуждался совместно с федеральным Минтрансом и несколькими авиакомпаниями Фото:

Правительство Пермского края заявило о готовности выделить из казны субсидии на запуск прямых авиарейсов по направлению Пермь — Сухум (столица Абхазии). Вопрос открытия маршрута обсуждался совместно с федеральным Минтрансом и несколькими авиакомпаниями.

«Этот вопрос обсуждался совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и такими авиаперевозчиками, как ЮВТ АЭРО, „Сибирь“, „Икар“, „Азимут“, Nordwind Airlines и рядом других. Пока технической возможности выделить борта для данных рейсов у авиакомпаний нет», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на данные регионального ведомства. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что запушены прямые рейсы из Перми в столицу Узбекистана — Ташкент. 12 мая первый борт вылетел с загрузкой 90%. Перелеты выполняет авиакомпания «ЮВТ АЭРО» каждую неделю по понедельникам. Полетная программа продлится до 25 августа.

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Правительство Пермского края заявило о готовности выделить из казны субсидии на запуск прямых авиарейсов по направлению Пермь — Сухум (столица Абхазии). Вопрос открытия маршрута обсуждался совместно с федеральным Минтрансом и несколькими авиакомпаниями. «Этот вопрос обсуждался совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и такими авиаперевозчиками, как ЮВТ АЭРО, „Сибирь“, „Икар“, „Азимут“, Nordwind Airlines и рядом других. Пока технической возможности выделить борта для данных рейсов у авиакомпаний нет», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на данные регионального ведомства.  Ранее URA.RU сообщало о том, что запушены прямые рейсы из Перми в столицу Узбекистана — Ташкент. 12 мая первый борт вылетел с загрузкой 90%. Перелеты выполняет авиакомпания «ЮВТ АЭРО» каждую неделю по понедельникам. Полетная программа продлится до 25 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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