Власти Пермского края просубсидируют прямые рейсы в столицу Абхазии

Правительство Пермского края заявило о готовности выделить из казны субсидии на запуск прямых авиарейсов по направлению Пермь — Сухум (столица Абхазии). Вопрос открытия маршрута обсуждался совместно с федеральным Минтрансом и несколькими авиакомпаниями.
«Этот вопрос обсуждался совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и такими авиаперевозчиками, как ЮВТ АЭРО, „Сибирь“, „Икар“, „Азимут“, Nordwind Airlines и рядом других. Пока технической возможности выделить борта для данных рейсов у авиакомпаний нет», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на данные регионального ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что запушены прямые рейсы из Перми в столицу Узбекистана — Ташкент. 12 мая первый борт вылетел с загрузкой 90%. Перелеты выполняет авиакомпания «ЮВТ АЭРО» каждую неделю по понедельникам. Полетная программа продлится до 25 августа.
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