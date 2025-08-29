Путин не исключает личной встречи с Зеленским: что сказал Песков 29 августа

Песков: Путин может встретиться с Зеленским
Песков заявил, что сегодня ночью выйдет интервью Путина, которое он давал китайским СМИ перед поездкой в КНР
Песков заявил, что сегодня ночью выйдет интервью Путина, которое он давал китайским СМИ перед поездкой в КНР Фото:

Российский лидер Владимир Путин готов лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским при условии тщательной подготовки к мероприятию на экспертном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

По его словам, сейчас российский лидер готовится к поездке в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Главные заявления Пескова от 29 августа — в материале URA.RU.

Встреча Путина и Зеленского может состояться при тщательной подготовке 

Песков заявил, что российский лидер готов к встрече с Зеленским, однако для этого необходима тщательная подготовка, которая пока не ведется. По его словам, Россия заинтересована в переговорах и передала Украине свои основные предложения для обсуждения.

"Путин не исключает возможность проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. К сожалению, нет", — сказал он.

Путин посетит Тяньцзинь и Пекин во время поездки на саммит ШОС

Путин посетит Тяньцзинь и Пекин в рамках поездки в Китай, сообщил Песков. Большая часть командировки российского лидера будет посвящена саммиту ШОС и двусторонним контактам с председателем КНР Си Цзиньпином. Начало рабочей программы Путина в Китае ожидается во второй половине дня 31 августа, уточнил пресс-секретарь.

Путин дал интервью китайским СМИ перед визитом в КНР

Владимир Путин дал интервью китайским СМИ накануне визита в КНР. По словам Пескова, интервью выйдет сегодня ночью. «Ожидаем, что материал выйдет этой ночью. Следите за обновлениями», — отметил представитель Кремля.

Россия дорожит отношениями с Китаем

Песков заявил, что Россия придает большое значение партнерству с Китаем. Он назвал отношения между странами стратегическими и привилегированными. По его словам, несмотря на высокую степень сотрудничества, потенциал двусторонних связей еще не исчерпан, и есть широкие возможности для дальнейшего развития партнерства.

Кремль намеренно не раскрывает детали беседы Путина и Трампа

По словам Пескова, Кремль сознательно не раскрывает детали переговоров между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, которые прошли на Аляске. С чем это связано, он не уточнил. В то же время Песков отметил, что встреча двух лидеров была своевременной, необходимой и конструктивной.

Он добавил, что основное внимание было уделено украинскому конфликту. По словам Пескова, эта тема глубоко обсуждалась во время переговоров, однако разглашать подробности российская сторона считает нецелесообразным.

МЧС России и Киргизии координируют действия по ситуации с Наговициной

Песков сообщил, что кыргызская сторона приложила значительные усилия для спасения российской альпинистки Натальи Наговициной. По его словам, МЧС России поддерживает тесную координацию с кыргызскими коллегами, используя отлаженные каналы взаимодействия.

«Вы знаете, что наши друзья (киргизская сторона — ред.) предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки. Получена определенная информация с дрона. Эта информация общедоступна. Но наше МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями», — сказал Песков журналистам.

12 августа при спуске с пика Победы в Тянь-Шане на высоте около 7200 метров Наговицина получила травму ноги. Попытки эвакуации осложнились плохими погодными условиями, один из спасавших альпинистов погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на высоте с поврежденной палаткой, спальным мешком и ограниченными запасами еды и воды.

