Житель Пермского края в ближайшие дни в четвертый раз отправится в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. По словам омбудсмена, герой пришел к нему на встречу, чтобы обсудить вопросы поддержки военнослужащих.
«Один наш земляк, награжденный орденом „За храбрость 1 степени“, пришел ко мне на встречу просто пообщаться, поделиться своим мнением о спецоперации, обсудить важные меры поддержки наших бойцов. На днях он уже в четвертый раз отправится на передовую и вновь с глубоким убеждением: обязательно победим, а по-другому и быть не может!» — заявил Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о военном из Прикамья, который, несмотря на полученное ранение, не прекратил выполнять служебные обязанности. Бывший пожарный из рассказал, что перед каждым боевым выходом обращается с молитвой к иконе.
