В 2025 году в медучреждения Пермского края поступило 26 768 обращений от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Из них — 4 362 ребенка. За последнюю неделю пострадало 159 человек.
«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 3 741. Далее идет Пермь — 2 802, Краснокамский городской округ — 1 741, Добрянский городской округ — 1643, Березниковский городской округ — 1 384, Соликамский городской округ — 1 223,», — сообщает ведомство.
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших за последнюю неделю, в 25,4% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. В 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом.
Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
