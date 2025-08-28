28 августа 2025

В Пермском крае клещи с опасными инфекциями продолжают нападать на людей

Роспотребнадзор: с начала 2025 года от клещей пострадало 26 768 жителей Прикамья
С наступлением прохладной погоды клещей все еще стоит опасаться
С наступлением прохладной погоды клещей все еще стоит опасаться

В 2025 году в медучреждения Пермского края поступило 26 768 обращений от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Из них — 4 362 ребенка. За последнюю неделю пострадало 159 человек.

«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 3 741. Далее идет Пермь — 2 802, Краснокамский городской округ — 1 741, Добрянский городской округ — 1643, Березниковский городской округ — 1 384, Соликамский городской округ — 1 223,», — сообщает ведомство.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших за последнюю неделю, в 25,4% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. В 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом. 

Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.

