Пермяков попросили воздержаться от съемки и публикации данных о БПЛА

Администрация Перми обратилась к жителям с просьбой воздерживаться от фото- и видеосъемки пролетающих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). А также от размещения подобного контента в средствах массовой информации и telegram-каналах.
«Беспилотники могут использоваться для осуществления съемки местности и, среди прочего, планирования террористических актов. В связи с этим гражданам рекомендуется сохранять бдительность и незамедлительно информировать правоохранительные органы о любых случаях незаконного использования БПЛА», — сообщает пресс-служба муниципалитета на официальном сайте.
Для проведения полетов над территорией города необходимо получить разрешение в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты». Процедура и сроки выдачи разрешений на эксплуатацию беспилотных воздушных судов на территории Перми регламентированы постановлением администрации № 907 от 15 ноября 2019 года. Несоблюдение установленных правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность по статье 11.4 КоАП РФ.
На территории Пермского края действуют ограничения на использование БПЛА. Исключения предусмотрены для летательных аппаратов, находящихся в распоряжении:
- организаций с государственным участием;
- органов государственной власти и местного самоуправления, а также их подведомственных структур;
- предприятий и организаций, работающих по договору с органами власти или муниципалитетами в рамках возложенных функций;
- организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и топливно-энергетического комплекса региона;
- БПЛА, использование которых согласовано с оперативным штабом Пермского края.
