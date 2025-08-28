28 августа 2025

В Перми отремонтируют могилу известного врача и основателя музея за 1,1 млн рублей

Власти Перми отремонтируют могилу Павла Серебрянникова на Егошихинском кладбище
Могила основателя пермского музея будет отреставрирована (архивное фото )
Могила основателя пермского музея будет отреставрирована (архивное фото )

В Перми отреставрируют объект культурного наследия регионального значения – памятник «Могила П.Н. Серебренникова». Начальная цена контракта – 1,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Текущий ремонт объекта культурного наследия регионального значения – памятник «Могила П.Н. Серебренникова». Могила находится на Егошихинском кладбище. Срок выполнения работ – не позднее 30 ноября 2025 года. Начальная цена контракта – 1,13 млн рублей», — сообщается в документации к закупке. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. 

Павел Серебренников — врач-гигиенист, один из основателей Пермского научно-промышленного музея (ныне – краеведческий музей) приехал в Пермь в 1885 году. Занимался частной практикой, преподавал в городских учебных заведениях, в том числе и на общественных началах. Был основателем и активным членом многих благотворительных, просветительских и научных обществ. Умер 20 марта 1917 года.

Ранее URA.RU сообщало, что на Егошихинском кладбище Перми власти решили восстановить могилы восьми известных горожан. Все работы должны были быть выполнены к марту 2024 года. 

