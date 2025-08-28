Десятки домов в Перми на время останутся без холодной воды

В Перми с 3 по 16 сентября запланировано отключение холодной воды. Специалисты будут проводить ремонтные и восстановительные работы на сетях. Об этом сообщается на сайте «Новогор Прикамье».
«С 10:00 3 сентября до 10:00 4 сентября холодное водоснабжение отключат по улице Александра Матросова, 3 и 4. Без воды также останутся дома по улицам 2-е Загарье, 1, Ижевской (№№19, 20, 21, 23, 25, 30), Усольской (№№15, 15 лит З, 15 лит Т, 15а, 15б) 3 сентября с 10:00 до 19:00», — говорится на сайте компании.
С 9:30 до 19:30 4 сентября холодную воду отключат по улицам Ижевской, 13, 14, 16, Ординской, 10а и Полазненской, 1, 2, 41. С 10:00 5 сентября до 10:00 6 сентября не будет воды по улицам Малкова, 26а, Рабочей, 9, 9а, 9б, 19.
С 9:00 6 сентября до 9:00 7 сентября отключат воду в домах по улицам:
- 4-й Пятилетки, 2;
- Ласьвинской, 39, 41, 43, 45;
- Охотников, 7а, 12, 12а, 13, 16, 18, 20;
- Полтавской, 1, 2, 3а;
- Химградской, 7, 9, 11, 19, 21.
С 10:00 до 19:00 6 сентября под отключение попадут дома по улицам Набережной, 2, 10 и Сергея Данщина, 1, 1а, 4, 5, 6а. С 10:00 до 19:00 9 сентября холодного водоснабжения не будет в домах по улицам Василия Васильева, 17 и Куйбышева, 128. С 10:00 9 сентября до 10:00 10 сентября без водоснабжения будут дома №2 и №3 по улице Монастырской.
С 10:00 9 сентября до 10:00 10 сентября отключение запланировано в Бисерском переулке, 5, а также на улицах Капитана Гастелло, 4, 5, 6, 7, 10 и Левченко, 29. Отключение холодной воды с 10:00 до 17:00 10 сентября также планируется по улицам Авиационной, 5, Веры Фигнер, 1, 4, 4а. С 10:00 до 19:00 11 сентября под отключение попадет дом №11 по улице Косьвинской. С 10:00 до 19:00 12 сентября не будет воды по улицам Косьвинской, 7, 9 и Краснополянской, 29.
С 9:30 до 17:00 16 сентября планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- Блюхера, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9а;
- шоссе Космонавтов, 82;
- Плеханова, 70а.
