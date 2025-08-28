Приставы закрыли в Перми опасную столовую

В Перми судебные приставы временно прекратили деятельность столовой «У клена». Она находится на улице Хлебозаводской, 22, корпус 4/1. Там нашли серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющих угрозу для жизни и здоровья посетителей.
«В небольшом заведении отсутствовало разделение технологических процессов: обработка пищевого сырья и приготовление блюд осуществлялись в одном помещении. Кроме того, в столовой не использовалось бактерицидное оборудование, уборка проводилась без применения дезинфицирующих средств, журнал гигиены персонала не велся», — сообщает ГУ ФССП России по Пермскому краю в telegram-канале.
Также ИП допустила прием и хранение продуктов без маркировки, не разработала технологические карты блюд и не осуществляла регистрацию температурного режима хранения продуктов в холодильниках. Суд признал предпринимательницу виновной в совершении административного правонарушения и на месяц опечатал двери заведения. На протяжении всего срока будут проводиться проверки сохранности пломб.
