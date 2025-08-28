28 августа 2025

Школьные проездные и замена врачей: что изменится в Пермском крае с 1 сентября

С 1 сентября в Прикамье фельдшеры будут заменять врачей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры смогут временно заменять врачей
Фельдшеры смогут временно заменять врачей Фото:

В Пермском крае с 1 сентября вводятся новые правила. Они начнут действовать сразу в сфере транспорта, школьного и детсадовского образований, а также коснутся медперсонала. URA.RU собрало все будущие нововведения воедино.

Сухой закон

Традиционно 1 сентября в Пермском крае будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. За торговлю спиртными напитками в День знаний продавцов и юрлица, нарушающих закон будут привлекать к ответственности.

Разговоры о важном

В детских садах с осени появятся «Разговоры о важном». Детям с трех до семи лет будут прививать семейные ценности, рассказывать о дружбе и формировать нравственные качества. Также беседы будут знакомить дошколят с историей и культурой России.

Проездные для первоклассников

С 1 сентября все первоклассники смогут бесплатно получить проездной для общественного транспорта. Карты для проезда будут выдавать непосредственно в школе. Они будут действовать на все виды транспорта в Перми. Бесплатный проезд предусмотрен для учеников с 1 по 4 классы.

Фельдшеры вместо врачей

С начала осени вступит в силу приказ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут временно заменять терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Замены станут возможными только, если будет нехватка более квалифицированного медперсонала. Решение о передаче полномочий будет принимать главврач медицинского учреждения. Предполагается, что это потребуется в основном в небольших населенных пунктах.

Бесплатный автобус

С 1 сентября в Перми начинает работу третий по счету проект «Удобная электричка». В рамках него для жителей Орджоникидзевского района будет запущен бесплатный автобус. Новый маршрут соединит Кислотные дачи и станцию КамГЭС, при этом жители микрорайонов Январский, КамГЭС и Энергетик смогут присоединиться к поездке по пути следования автобуса до электрички. Транспорт будет курсировать утром и вечером, подстраиваясь под расписание электричек. Время в пути будет составлять около получаса.

Скидка на проезд в электричках

С начала осени будет введена скидка на билеты в пригородных электричках. Она будет действовать для школьников с семи лет и студентов очного формы обучения. Для получения скидки надо будет показать справку из школы или студенческий билет. Срок действия льготы будет длиться до 15 июня 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае с 1 сентября вводятся новые правила. Они начнут действовать сразу в сфере транспорта, школьного и детсадовского образований, а также коснутся медперсонала. URA.RU собрало все будущие нововведения воедино. Сухой закон Традиционно 1 сентября в Пермском крае будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. За торговлю спиртными напитками в День знаний продавцов и юрлица, нарушающих закон будут привлекать к ответственности. Разговоры о важном В детских садах с осени появятся «Разговоры о важном». Детям с трех до семи лет будут прививать семейные ценности, рассказывать о дружбе и формировать нравственные качества. Также беседы будут знакомить дошколят с историей и культурой России. Проездные для первоклассников С 1 сентября все первоклассники смогут бесплатно получить проездной для общественного транспорта. Карты для проезда будут выдавать непосредственно в школе. Они будут действовать на все виды транспорта в Перми. Бесплатный проезд предусмотрен для учеников с 1 по 4 классы. Фельдшеры вместо врачей С начала осени вступит в силу приказ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут временно заменять терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Замены станут возможными только, если будет нехватка более квалифицированного медперсонала. Решение о передаче полномочий будет принимать главврач медицинского учреждения. Предполагается, что это потребуется в основном в небольших населенных пунктах. Бесплатный автобус С 1 сентября в Перми начинает работу третий по счету проект «Удобная электричка». В рамках него для жителей Орджоникидзевского района будет запущен бесплатный автобус. Новый маршрут соединит Кислотные дачи и станцию КамГЭС, при этом жители микрорайонов Январский, КамГЭС и Энергетик смогут присоединиться к поездке по пути следования автобуса до электрички. Транспорт будет курсировать утром и вечером, подстраиваясь под расписание электричек. Время в пути будет составлять около получаса. Скидка на проезд в электричках С начала осени будет введена скидка на билеты в пригородных электричках. Она будет действовать для школьников с семи лет и студентов очного формы обучения. Для получения скидки надо будет показать справку из школы или студенческий билет. Срок действия льготы будет длиться до 15 июня 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...