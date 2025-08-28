Школьные проездные и замена врачей: что изменится в Пермском крае с 1 сентября

В Пермском крае с 1 сентября вводятся новые правила. Они начнут действовать сразу в сфере транспорта, школьного и детсадовского образований, а также коснутся медперсонала. URA.RU собрало все будущие нововведения воедино.
Сухой закон
Традиционно 1 сентября в Пермском крае будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. За торговлю спиртными напитками в День знаний продавцов и юрлица, нарушающих закон будут привлекать к ответственности.
Разговоры о важном
В детских садах с осени появятся «Разговоры о важном». Детям с трех до семи лет будут прививать семейные ценности, рассказывать о дружбе и формировать нравственные качества. Также беседы будут знакомить дошколят с историей и культурой России.
Проездные для первоклассников
С 1 сентября все первоклассники смогут бесплатно получить проездной для общественного транспорта. Карты для проезда будут выдавать непосредственно в школе. Они будут действовать на все виды транспорта в Перми. Бесплатный проезд предусмотрен для учеников с 1 по 4 классы.
Фельдшеры вместо врачей
С начала осени вступит в силу приказ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут временно заменять терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Замены станут возможными только, если будет нехватка более квалифицированного медперсонала. Решение о передаче полномочий будет принимать главврач медицинского учреждения. Предполагается, что это потребуется в основном в небольших населенных пунктах.
Бесплатный автобус
С 1 сентября в Перми начинает работу третий по счету проект «Удобная электричка». В рамках него для жителей Орджоникидзевского района будет запущен бесплатный автобус. Новый маршрут соединит Кислотные дачи и станцию КамГЭС, при этом жители микрорайонов Январский, КамГЭС и Энергетик смогут присоединиться к поездке по пути следования автобуса до электрички. Транспорт будет курсировать утром и вечером, подстраиваясь под расписание электричек. Время в пути будет составлять около получаса.
Скидка на проезд в электричках
С начала осени будет введена скидка на билеты в пригородных электричках. Она будет действовать для школьников с семи лет и студентов очного формы обучения. Для получения скидки надо будет показать справку из школы или студенческий билет. Срок действия льготы будет длиться до 15 июня 2026 года.
