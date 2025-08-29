Бизнесмен из Екатеринбурга Николай Погорелов, которого называют авторитетом Колей Греком (сам связь с криминалом отрицает), ответил на обвинения в мошенничестве. Он записал видео в камуфляже и с автоматом в руках и показал его URA.RU.
Как ранее писало агентство, восемь жителей города написали на Погорелова заявления в ГУ МВД по Свердловской области. Они обвинили его в краже их автомобилей. Николай якобы должен был им помочь решить проблемы с долгами, взяв авто в лизинг, но деньги не выплатил. Погорелов отрицает обвинения в свой адрес.
"Товарищи пострадавшие, как вы себя считаете. Хочу сказать вам всем: ***** вы кто там? Ирина, к тебе конкретно, открой свой счет в банке. Ты считаешься, как я понимаю, мамой-одиночкой. Сколько вы [обманули] людей со своим якобы бывшим мужем? Отчитайся за эти деньги. Тамара (все имена изменены — прим. ред.), к тебе вопрос. Ты тоже мать-одиночка, якобы тортики печешь. Открой тоже свой счет и посмотрим, кто прав. А я не считаю, что сделал что-то подлое. Я вас, *****, обманул, вы считаете, обманул. Я сделал это все во благо. Все бабки ушли во благо, у меня есть доказательства, куда они делись. Будьте счастливы", — заявил Погорелов.
Полицейские проводят проверку в отношении него. Сам Николай заявил корреспонденту, что уже 41 день находится в зоне СВО. Те, кто пожаловались на Погорелова, считают, что он якобы находится в тесном контакте с бывшим вором в законе Андреем Трофимовым (Трофой). Николай отрицает эти сведения.
Кроме того, он считает, что его оппоненты могут быть причастны к подделке документов. А трое из тех, кто написал на него заявления, якобы причастны к мошенническим схемам. «Им вернулось бумерангом за тех, кого они обманули. Все средства ушли парням на фронт. Проверьте, пожалуйста, их счета. Откуда у них такие средства? У них была схема: они приводили молодых людей, брали на них автокредиты, люди страдали, а машины на них работали. После чего они кидали людей, у меня были отношения [с одной из них], я всю схему знаю. Пусть объяснят, откуда у них такие средства? Я не считаю, что я сделал что-то плохое. Все, что я сделал — я не жалею об этом. Не надо было обманывать людей, бумеранг прилетел. Всем желаю здоровья, тепла, удачи», — заявил Николай в разговоре с URA.RU.
