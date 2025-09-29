29 сентября 2025

В Свердловской области потеплеет из-за смещения антициклона

Свердловчан ожидает переменная облачность и небольшое потепление
Свердловчан ожидает переменная облачность и небольшое потепление

В Свердловской области 30 сентября ожидается потепление из-за смещения гребня антициклона в сторону Южного Урала. Теплый фронт будет двигаться с севера на юг, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Во вторник гребень антициклона сместится в сторону Южного Урала, а на территорию Свердловской области начнет распространяться более теплый воздух, движущийся по северной периферии антициклона. Теплый фронт будет двигаться через регион с севера на юг», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

На большей части Свердловской области фронт принесет только облачность, осадки возможны лишь на востоке региона, где ночной снег к утру сменится дождем. На севере региона днем возможна температура +10 градусов.

Ночью температура воздуха в регионе составит от -2 до -7 градусов, на севере до -1…+1 градуса. Днем столбики термометра поднимутся до +12 градусов.

В Екатеринбурге будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается с порывами до 11 метров в секунду. Ночью температура в городе опустится до -3 градусов, днем ожидается до +10.

