В Чкаловском районе Екатеринбурга утром 30 сентября силовики провели облаву на мигрантов, среди которых искали нелегалов. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Сотрудники полиции проверили места концентрации иностранных граждан, в том числе строения на улице Черняховского», — пояснили там. Операцию проводили сотрудники службы участковых уполномоченных и подразделения по вопросам миграции при поддержке ППСП.
Были выявлены несколько иностранцев, которых подозревают в нелегальном нахождении на территории РФ. Для проверки их доставили в отдел полиции.
