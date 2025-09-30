Силовики устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге. Фото

Сотрудники полиции в Екатеринбурге провели операцию «Нелегальный мигрант»
Иностранцев увезли в отдел полиции
Иностранцев увезли в отдел полиции Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга утром 30 сентября силовики провели облаву на мигрантов, среди которых искали нелегалов. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Сотрудники полиции проверили места концентрации иностранных граждан, в том числе строения на улице Черняховского», — пояснили там. Операцию проводили сотрудники службы участковых уполномоченных и подразделения по вопросам миграции при поддержке ППСП.

Были выявлены несколько иностранцев, которых подозревают в нелегальном нахождении на территории РФ. Для проверки их доставили в отдел полиции.

