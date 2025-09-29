29 сентября 2025

Девочка размером с ананас родилась в Свердловской области

Свердловчанка родила девочку весом 1 килограмм и ростом 35 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
Девочка родилась совсем крохотной и с тяжелой формой ДЦП (архивное фото)
Девочка родилась совсем крохотной и с тяжелой формой ДЦП (архивное фото)

Аня Никитина из Верхней Синячихи — пятилетняя девочка, чье детство с первых дней оказалось испытанием на прочность. Она родилась глубоко недоношенной на 27-й неделе беременности, размером с ананас — весом всего 1100 граммов и ростом 35 сантиметров. Первые сутки ее жизни поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких, затем — кислородный концентратор. Сейчас Ане необходима дорогостоящая реабилитация, сумма которой превышает финансовые возможности семьи. Как помочь девочке — в материале URA.RU. 

Первые месяцы: борьба за жизнь и здоровье

Роды начались неожиданно: «Вечером 25 декабря я занималась уборкой, а ночью почувствовала резкую боль и увидела кровь. Сразу вызвала скорую», — вспоминает Валерия. В роддоме выяснилось, что плод лежит поперек, и было принято решение о срочном кесаревом сечении. Аня появилась на свет крайне слабой и сразу же была переведена в реанимацию Областной детской клинической больницы №1 Екатеринбурга.

Девочка родилась на 27 неделе беременности (архивное фото)
Девочка родилась на 27 неделе беременности (архивное фото)
Фото:

Первые два месяца жизни Аня провела в больницах Екатеринбурга и Ирбита. Ей дважды переливали кровь из-за низкого гемоглобина и инфекции. Из-за недоношенности и осложнений у девочки развилась бронхолегочная дисплазия средней тяжести, а также ряд других сопутствующих заболеваний. После выписки малышка оставалась зависимой от кислородного концентрата. Мама продолжала борьбу за здоровье дочери, регулярно водя ее на медицинские осмотры и процедуры.

У Ани — целый ряд серьезных диагнозов: детский церебральный паралич (ДЦП), перенатальная энцефалопатия гипоксического генеза, центральный тетрапарез с акцентом слева, задержка статико-моторного и психического развития, бронхолегочная дисплазия, анемия, аллергический дерматит, ретинопатия. Также есть осложнения в виде контрактур суставов и плоско-вальгусной постановки стоп.

Для поддержания и улучшения состояния девочке необходимы регулярные курсы реабилитации, наблюдение у педиатра, невролога, иммунолога, аллерголога, нейрохирурга, хирурга, кардиолога и пульмонолога. Врачи рекомендуют проводить осмотры и анализы каждые 2-3 месяца, иногда чаще.

Семейные трудности: мама одна против болезни

Мама прилагает все усилия, чтобы ее дочь развивалась наравне со своими сверстниками
Мама прилагает все усилия, чтобы ее дочь развивалась наравне со своими сверстниками
Фото:

Аня растет без биологического отца: мужчина оставил Валерию, когда узнал о беременности, и не принимал участия ни в жизни ребенка, ни в материальной поддержке семьи. Валерии было всего 18 лет, когда она оказалась в сложной ситуации — студенткой колледжа, без возможности работать из-за осложнений беременности. В трудный момент ее поддержали только родители и друзья.

После выписки из больницы Аня с мамой продолжили борьбу за здоровье: регулярные поездки по больницам, осмотры, процедуры. В 2021 году девочка прошла курс реабилитации в Екатеринбурге, но следующий курс пришлось прервать из-за болезни. Дома мама самостоятельно занимается с дочерью, а также оплачивает курсы массажа раз в 2-3 месяца.

В марте 2023 года Аня была записана на бесплатную реабилитацию в Екатеринбурге, а также составлен план платной реабилитации в Челябинске. Однако регулярные платные курсы — непосильная нагрузка для семьи.

Состояние Ани требует не только постоянной реабилитации, но и подготовки к возможной операции из-за выявленного краниостеноза и других неврологических нарушений. Мама строго соблюдает все рекомендации врачей, но без финансовой поддержки справиться с расходами невозможно.

Девочке необходима реабилитация, стоимость которой является высокой для семьи
Девочке необходима реабилитация, стоимость которой является высокой для семьи
Фото:

Регулярные курсы реабилитации позволяют не только поддерживать, но и улучшать состояние маленькой Ани. Это дает шанс на более самостоятельную жизнь, развитие моторики, речи, социальных навыков. Для детей с ДЦП и другими неврологическими нарушениями ранняя и систематическая помощь критически важна и напрямую влияет на качество жизни.

Финансовый вопрос

Стоимость очередного курса реабилитации составляет 150 тысяч рублей. Для семьи, где работает только мама, а все средства уходят на лечение и уход за ребенком, это неподъемная сумма. Валерия обращается за помощью ко всем: только совместными усилиями можно дать Ане шанс на лучшее будущее.

Каждый может внести свой вклад в судьбу малышки. Вот несколько способов поддержки:

  • Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;
  • Привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;
  • Поддержать рублем.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Вера в дело».

Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Журналист URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru.

