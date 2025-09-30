Два района Екатеринбурга не выполнили план по призывникам

Два района Екатеринбурга — Октябрьский и Кировский — не смогли выполнить план по весенней призывной кампании. Дотянуть показатели до 100% они должны уже в осенней. Об этом журналистам рассказал депутат Тимофей Жуков после заседания комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения, которое прошло в закрытом режиме.
«Кроме Октябрьского и Кировского районов все план перевыполнили — больше 100%. Например, 140% у Ленинского района. Поэтому [отставшие] будут добирать в осенний призыв. Начнется он завтра [1 октября] и будет длиться до конца декабря», — объяснил Жуков.
Депутат также подчеркнул, что в Екатеринбурге и Свердловской области повестки пока будут рассылаться в традиционном бумажном виде. Полностью на электронную систему регион перейдет в течение года.
В эту осеннюю призывную кампанию повестки только через Госуслуги будут получать жители четырех регионов РФ. Это касается Москвы, республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. Осенняя призывная кампания стартует в стране 1 октября и будет длиться до 31 декабря 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!