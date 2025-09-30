Два района Екатеринбурга не выполнили план по призывникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывная кампания стартует 1 октября
Призывная кампания стартует 1 октября Фото:

Два района Екатеринбурга — Октябрьский и Кировский — не смогли выполнить план по весенней призывной кампании. Дотянуть показатели до 100% они должны уже в осенней. Об этом журналистам рассказал депутат Тимофей Жуков после заседания комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения, которое прошло в закрытом режиме. 

«Кроме Октябрьского и Кировского районов все план перевыполнили — больше 100%. Например, 140% у Ленинского района. Поэтому [отставшие] будут добирать в осенний призыв. Начнется он завтра [1 октября] и будет длиться до конца декабря», — объяснил Жуков. 

Депутат также подчеркнул, что в Екатеринбурге и Свердловской области повестки пока будут рассылаться в традиционном бумажном виде. Полностью на электронную систему регион перейдет в течение года.

В эту осеннюю призывную кампанию повестки только через Госуслуги будут получать жители четырех регионов РФ. Это касается Москвы, республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. Осенняя призывная кампания стартует в стране 1 октября и будет длиться до 31 декабря 2025 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два района Екатеринбурга — Октябрьский и Кировский — не смогли выполнить план по весенней призывной кампании. Дотянуть показатели до 100% они должны уже в осенней. Об этом журналистам рассказал депутат Тимофей Жуков после заседания комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения, которое прошло в закрытом режиме.  «Кроме Октябрьского и Кировского районов все план перевыполнили — больше 100%. Например, 140% у Ленинского района. Поэтому [отставшие] будут добирать в осенний призыв. Начнется он завтра [1 октября] и будет длиться до конца декабря», — объяснил Жуков.  Депутат также подчеркнул, что в Екатеринбурге и Свердловской области повестки пока будут рассылаться в традиционном бумажном виде. Полностью на электронную систему регион перейдет в течение года. В эту осеннюю призывную кампанию повестки только через Госуслуги будут получать жители четырех регионов РФ. Это касается Москвы, республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. Осенняя призывная кампания стартует в стране 1 октября и будет длиться до 31 декабря 2025 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...