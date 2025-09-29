В Алапаевске (Свердловская область) на подполковника полиции завели уголовное дело после того, как он распылил огнетушитель в лицо своей соседке на дачном участке. Конфликт случился из-за дикорастущего винограда, который перешел с участка мужчины на землю женщины, рассказал адвокат пострадавшей Сергей Самков.
«Женщина, на участок которой проникли нежелательные заросли дикого винограда, обрезала их со своей стороны, сделав устное замечание соседу, находившемуся в это время по ту сторону забора. Сосед на повышенных тонах начал скандалить, требовать не трогать его растения и угрожать. В ходе конфликта, разозлившись, мужчина через забор распылил содержимое огнетушителя в лицо женщине», — написал адвокат в своем telegram-канале.
После инцидента пострадавшую госпитализировали на шесть дней. Самков пояснил, что после обращения в полицию женщина решила обратиться к нему. Тогда защитник выяснил, что огнетушитель распылял полицейский.
Самков написал обращения в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. Вскоре по окончании доследственной проверки на мужчину завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).
«Нелепый бытовой конфликт произошел во внеслужебное время, сотрудник был без форменного обмундирования. Конфликт между соседями длился уже много лет. Сейчас проводится служебная проверка. Если в ходе судебного разбирательства будет установлена вина должностного лица, оно будет уволено из системы МВД по отрицательным мотивам», — сказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, подполковнику избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
