Появилось видео, как раскаленный металл травмировал рабочих на заводе в Ревде

Появилось видео инцидента на заводе в Ревде (Свердловская область), когда на работников предприятия попал раскаленный металл. Видео произошедшего рассылаются в мессенджерах.
«В WhatsApp* рассылают видео с моментом вскипания металла, который выплеснулся на людей: то самое ЧП на „Промсорт-Урал“, в результате которого погиб рабочий. Мы проверили: это действительно наш завод и тот самый момент аварии», — сообщает telegram-канал «Ревда-инфо».
Инцидент на заводе произошел 26 сентября из-за утечки масла в гидравлике машины непрерывного литья заготовок, что привело к возгоранию и вытеканию раскаленного металла, сообщила ранее прокуратура Свердловской области. В результате один из работников получил ожоги 90% тела и был госпитализирован в реанимацию, другой отказался от госпитализации. СК области возбудил уголовное производство по факту произошедшего.
*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
