Лидер финансовой пирамиды рвется на свободу, он похитил миллионы у свердловчан

В Свердловской области основатель финансовой пирамиды «Золотой Векъ» Константин Греков, осужденный за мошенничество, попросил условно-досрочно освободить его из колонии. Об этом URA.RU сообщил источник, его слова подтверждаются данными картотеки облсуда.
По версии следствия, Греков с 2014 по 2018 год похитил у 472 клиентов свыше 264 млн рублей. Офисы кредитно-потребительского кооператива «Ссудо-сберегательный центр „Золотой Векъ“ располагались в разных филиалах РФ, в том числе в столице Урала. Кооператив заключал с клиентами договоры передачи сбережений. Люди вносили деньги в кассу, а „Золотой векъ“ обязывался выплатить не менее 11% годовых.
Греков обещал, что деньги будут возвращаться благодаря компенсационному фонду. По факту выплаты производили за счет новых клиентов — по принципу пирамиды.
Офисы компании закрылись в 2018 году. Через год против Грекова возбудили уголовное дело. Осенью 2022-го Октябрьский райсуд приговорил его к шести годам в колонии общего режима.
