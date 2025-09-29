29 сентября 2025

Лидер финансовой пирамиды рвется на свободу, он похитил миллионы у свердловчан

В Свердловской области рвется на свободу основатель пирамиды «Золотой Векъ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Константин Греков попал в колонию в 2022 году (архивное фото)
Константин Греков попал в колонию в 2022 году (архивное фото) Фото:

В Свердловской области основатель финансовой пирамиды «Золотой Векъ» Константин Греков, осужденный за мошенничество, попросил условно-досрочно освободить его из колонии. Об этом URA.RU сообщил источник, его слова подтверждаются данными картотеки облсуда.

По версии следствия, Греков с 2014 по 2018 год похитил у 472 клиентов свыше 264 млн рублей. Офисы кредитно-потребительского кооператива «Ссудо-сберегательный центр „Золотой Векъ“ располагались в разных филиалах РФ, в том числе в столице Урала. Кооператив заключал с клиентами договоры передачи сбережений. Люди вносили деньги в кассу, а „Золотой векъ“ обязывался выплатить не менее 11% годовых.

Греков обещал, что деньги будут возвращаться благодаря компенсационному фонду. По факту выплаты производили за счет новых клиентов — по принципу пирамиды.

Офисы компании закрылись в 2018 году. Через год против Грекова возбудили уголовное дело. Осенью 2022-го Октябрьский райсуд приговорил его к шести годам в колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области основатель финансовой пирамиды «Золотой Векъ» Константин Греков, осужденный за мошенничество, попросил условно-досрочно освободить его из колонии. Об этом URA.RU сообщил источник, его слова подтверждаются данными картотеки облсуда. По версии следствия, Греков с 2014 по 2018 год похитил у 472 клиентов свыше 264 млн рублей. Офисы кредитно-потребительского кооператива «Ссудо-сберегательный центр „Золотой Векъ“ располагались в разных филиалах РФ, в том числе в столице Урала. Кооператив заключал с клиентами договоры передачи сбережений. Люди вносили деньги в кассу, а „Золотой векъ“ обязывался выплатить не менее 11% годовых. Греков обещал, что деньги будут возвращаться благодаря компенсационному фонду. По факту выплаты производили за счет новых клиентов — по принципу пирамиды. Офисы компании закрылись в 2018 году. Через год против Грекова возбудили уголовное дело. Осенью 2022-го Октябрьский райсуд приговорил его к шести годам в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...