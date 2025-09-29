Екатеринбуржцы обвинили авторитета в краже элитных авто: что сделали силовики

Полиция Екатеринбурга отказалась возбудить уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении бизнесмена Николая Погорелова, которого называют криминальным авторитетом Колей Греком (сам связь с криминалом отрицает). Заявления на него написали восемь горожан и все получили отказ, сообщила URA.RU одна из заявительниц.
«[Потерпевшая] передала Погорелову автомобиль по устной договоренности для дальнейшей перепродажи. В последующем Погорелов перестал выходить на связь, [Потерпевшая] узнала, что он находится на СВО. Учитывая вышеизложенное, в действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления по ст. 159 УК РФ, однако в установленные законом сроки принять обоснованное решение не представилось возможным, так как не установлен и подтвержден размер ущерба. Необходимо выполнить оперативно-розыскные мероприятия, установить ущерб, личность и местонахождение лиц. Исходя из этого, постановляю в возбуждении дела отказать», — следует из постановления об отказе в возбуждении дела.
В другом постановлении (материалы есть в распоряжении URA.RU) указано, что в действиях Погорелова «могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ». Однако силовики не могут опросить мужчину, поскольку он находится в зоне СВО. В другом отделе полиции отправили запрос в военкомат области, чтобы убедиться, что Николай действительно является военнослужащим и находится в зоне боевых действий. Но ответ пока что не поступил.
Потерпевшие обжаловали постановления об отказе в прокуратуре. Они хотят, чтобы силовики возбудили дело и объявили Погорелова в розыск.
О том, что екатеринбуржцы обвиняют Погорелова в мошенничестве, стало известно 29 августа. По их словам, они лишились восьми автомобилей на сумму свыше 42 млн рублей. Сам Николай в беседе с URA.RU опроверг все обвинения в свой адрес и подтвердил, что отправился на СВО. Погорелов считает, что его оппоненты якобы сами связаны с мошенничеством. А все деньги он отдал на нужды СВО.
«Товарищи пострадавшие, как вы себя считаете. Хочу сказать вам всем: ***** вы кто там? Ирина, к тебе конкретно, открой свой счет в банке. Ты считаешься, как я понимаю, мамой-одиночкой. Сколько вы [обманули] людей со своим якобы бывшим мужем? Отчитайся за эти деньги. Тамара (все имена изменены — прим. ред.), к тебе вопрос. Ты тоже мать-одиночка, якобы тортики печешь. Открой тоже свой счет и посмотрим, кто прав. А я не считаю, что сделал что-то подлое. Я вас, *****, обманул, вы считаете, обманул. Я сделал это все во благо. Все бабки ушли во благо, у меня есть доказательства, куда они делись. Будьте счастливы», — заявил Погорелов.
Также Погорелова связывают с бывшим вором в законе Андреем Трофимовым (Трофой). Николай отрицает это.
