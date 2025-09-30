Молодежный кластер «Салют» в Екатеринбурге расширяет событийную программу

Молодежный кластер «Салют», открывшийся в Екатеринбурге в августе 2025 года, быстро набирает популярность среди жителей города и обрастает событийной программой. Одним из первых крупных мероприятий, прошедшим на площадке, стал кинофестиваль «Одна шестая», где собрались молодые кинематографисты и любители кино. Следующим заметным событием станет кадровый форум «Включай себя», который пройдет 22 и 23 октября.
Форум «Включай себя» рассчитан на молодых специалистов и студентов, желающих построить карьеру в креативных индустриях — кино, fashion, архитектура, IT, реклама и маркетинг. В первый день мероприятия, который пройдет в «Салюте», участников ждут выступления экспертов, гости также смогут узнать о возможностях стажировок и трудоустройства, посетить мастер-классы по составлению резюме и прохождению собеседований, познакомиться с представителями ведущих компаний региона на интерактивных стендах. Во второй день форум переместится в креативный кластер «Домна». Участие бесплатное, необходима регистрация.
«Мы активно занимаемся наполнением площадки „Салюта“ мероприятиями. Здесь будут разноформатные активности для молодежи. У нас поступило уже более 100 заявок на мероприятия, сейчас отрабатываем их. Поэтому программа, которую мы опубликовали, — это только начало, в ближайшее время она будет дополнена новыми событиями», — отметил Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
До конца года запланированы мероприятия разного формата. Это образовательные программы, форумы, круглые столы, мастер-классы, лекции, конкурсы, танцевальный мини-фестиваль, креативный хакатон, спектакль, саммит молодежного предпринимательства и многое другое.
Здание бывшего кинотеатра «Салют» администрация Екатеринбурга передала Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства в начале 2025 года. Идея создания молодежного кластера принадлежит мэру Алексею Орлову. Проект реализуется при поддержке правительства Свердловской области и губернатора Дениса Паслера. Основная цель — предоставить молодежи современное пространство для реализации собственных проектов, профессионального роста и обмена опытом.
