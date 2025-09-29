29 сентября 2025

В Екатеринбурге завоют сирены, а телеканалы прервут эфиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сирены завоют в первой половине дня
Сирены завоют в первой половине дня Фото:

В Екатеринбурге утром 1 октября пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Некоторое время в уральской столице и других городах области будут звучать сирены и отключат теле- и радиоканалы, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Работы проведут в 10:40 с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Также информация будет доступна в мобильном приложении „МЧС России“» — пояснили там.

Аналогичная проверка пройдет и в остальных российских регионах. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие и не паниковать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 1 октября пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Некоторое время в уральской столице и других городах области будут звучать сирены и отключат теле- и радиоканалы, рассказали в пресс-службе мэрии. «Работы проведут в 10:40 с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Также информация будет доступна в мобильном приложении „МЧС России“» — пояснили там. Аналогичная проверка пройдет и в остальных российских регионах. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие и не паниковать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...