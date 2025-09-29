В Екатеринбурге завоют сирены, а телеканалы прервут эфиры

В Екатеринбурге утром 1 октября пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Некоторое время в уральской столице и других городах области будут звучать сирены и отключат теле- и радиоканалы, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Работы проведут в 10:40 с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Также информация будет доступна в мобильном приложении „МЧС России“» — пояснили там.
Аналогичная проверка пройдет и в остальных российских регионах. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие и не паниковать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!