29 сентября 2025

Когда в Академическом появится новый трамвайный маршрут

Новый трамвайный маршрут в Академическом появится в начале 2026 года
С появлением второго маршрута жителям Академического станет еще удобнее
Второй трамвайный маршрут в Академическом районе Екатеринбурга, предположительно, появится в начале следующего года. Это связано с поставкой новых трехсекционных трамваев «Кастор» из Челябинской области, пояснили URA.RU в мэрии. 

«В этом году мы закупили 15 низкопольных трехсекционных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. Часть из них уже поступила в Екатеринбург, оставшиеся прибудут в конце года. Как только все они поступят в наш город, начнется перераспределение машин и будет принято решение о появлении второго маршрута в Академическом», — объяснили в администрации. 

Всего в январе 2026-го у Екатеринбурга будет 16 новеньких трехсекционных трамваев из Усть-Катава: один из них был куплен еще в 2024 году. Они низкопольные и удобны для родителей с детскими колясками и маломобильных людей. По сравнению со старыми трамваями «Касторы» гораздо вместительней и современней: например, оснащены системой климат-контроля, новыми валидаторами и USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств.

Трамвайное движение в Академическом было запущено в декабре 2023 года. Жители нового, но отдаленного района Екатеринбурга получили возможность добираться до центра города за 30 минут. Пока в Академе действует лишь маршрут №1, на котором курсируют старенькие трамваи Tatra из советской Чехословакии. 

