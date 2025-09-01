На челябинской границе под Троицком 35,7 тонны импортной зелени и лука для России и Беларуси вернули отправителям. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, производителем стал Казахстан.
«Сотрудники службы запретили ввоз двух партий растительной продукции. Контроль проводился совместно с пограничниками и таможенниками», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Одна из партий следовала из Шымкента в Беларусь и состояла из 20 тонн лука. Продукция не соответствовала требованиям из-за расхождения информации в фитосанитарном сертификате и маркировке, где указали другую страну-импортера.
В случае со второй партией из 15,7 тонны зеленных культур вроде укропа, петрушки и руколы водитель не имел необходимого фитосанитарного сертификата. Документ подтверждает соответствие растительной продукции карантинным фитосанитарным требованиям. Бумага является обязательной для импорта или экспорта подобных товаров.
Обоих водителей привлекли к административной ответственности. После проверки машины с луком и зеленными культурами вернулись на территорию сопредельного государства.
