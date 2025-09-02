Экс-главу СК, осужденного по делу Шакро Молодого, выпустили из колонии

Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов, осужденный на 12 лет за получение взятки от криминального «авторитета» Захария Калашова (известного как Шакро Молодой), досрочно освобожден из колонии по состоянию здоровья. Об этом говорится в материалах дела.
«Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью», — говорится в материалах. Информацию передает РИА Новости. Известно, что прокурор пытался оспорить решение суда.
Уголовное дело против Дрыманова завели после нашумевшей перестрелки у столичного ресторана Elements в декабре 2015 года. Тогда конфликт между владелицей заведения и подрядчиком закончился гибелью двух человек и ранением еще нескольких. Позже следствие установило, что Дрыманов получил взятку от представителей криминального круга за освобождение задержанных по этому делу. По делу также проходил бывший заместитель главы управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.
