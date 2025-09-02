02 сентября 2025

Власти ищут застройщика обширной территории в пермском микрорайоне Авиагородок

Минимущество объявило торги на застройку пермского микрорайона Авиагородок
Площадь участка, подлежащего застройке, достигает 11 гектаров
Минимущества Пермского края разместило приказ о проведении аукциона на заключение договора о комплексном развитии разобщенных территорий в микрорайоне Авиагородок. Участки расположены на улице Чайковского в Индустриальном районе Перми.

«Торги запланированы на 3 октября, а стартовая стоимость лота составляет 19,7 млн рублей», — сказано в документе. 

Площадь участка, подлежащего застройке, достигает 11 гектаров. В рамках проекта предполагается возведение жилых зданий переменной этажности.

Ранее URA.RU сообщало о том, что инвестору предстоит осуществить расселение и последующий снос многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 5,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, застройщик обязан демонтировать гаражные строения и выделить земельные участки для размещения школы, общественного центра, центра детского творчества и стоматологической поликлиники для детей. Реализация проекта комплексного развития территории рассчитана на десять лет с даты подписания договора.

