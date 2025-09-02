В пермском аэропорту «Большое Савино» 3 сентября задерживается прибытие самолетов из Сочи, Москвы и Новосибирска. Об этом сказано на онлайн-табло аэропорта.
«Задерживается прилет рейса авиакомпании „Победа“ из Сочи. Время по расписанию: 14:50. Расчетное время: 15:54», — сказано на сайте аэропорта. Также на час задерживается самолет авиакомпании S7 из Новосибирска. Вместо 17:00 он прилетит только в 18:05. Задержка рейса из Москвы составляет меньше времени. Борт «Аэрофлота» ожидали в 15:10, а на табло сказано, что он приземлится в 15:30.
Из-за позднего прибытия самолетов откладываются два вылета. В Новосибирск пермяки смогут отправиться не раньше 18:40 вместо 17:35, а в Сочи — в 16:15 вместо 15:15.
Ранее URA.RU рассказало о массовой задержке рейсов в разных городах России. Больше всего сбоев в расписании было в аэропортах Москвы, Новосибирска, Владивостока и Сахалина.
