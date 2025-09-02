02 сентября 2025

В пермском аэропорту задерживаются три рейса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермякам придется ждать самолеты более часа
Пермякам придется ждать самолеты более часа Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» 3 сентября задерживается прибытие самолетов из Сочи, Москвы и Новосибирска. Об этом сказано на онлайн-табло аэропорта.

«Задерживается прилет рейса авиакомпании „Победа“ из Сочи. Время по расписанию: 14:50. Расчетное время: 15:54», — сказано на сайте аэропорта. Также на час задерживается самолет авиакомпании S7 из Новосибирска. Вместо 17:00 он прилетит только в 18:05. Задержка рейса из Москвы составляет меньше времени. Борт «Аэрофлота» ожидали в 15:10, а на табло сказано, что он приземлится в 15:30.

Из-за позднего прибытия самолетов откладываются два вылета. В Новосибирск пермяки смогут отправиться не раньше 18:40 вместо 17:35, а в Сочи — в 16:15 вместо 15:15.

Ранее URA.RU рассказало о массовой задержке рейсов в разных городах России. Больше всего сбоев в расписании было в аэропортах Москвы, Новосибирска, Владивостока и Сахалина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском аэропорту «Большое Савино» 3 сентября задерживается прибытие самолетов из Сочи, Москвы и Новосибирска. Об этом сказано на онлайн-табло аэропорта. «Задерживается прилет рейса авиакомпании „Победа“ из Сочи. Время по расписанию: 14:50. Расчетное время: 15:54», — сказано на сайте аэропорта. Также на час задерживается самолет авиакомпании S7 из Новосибирска. Вместо 17:00 он прилетит только в 18:05. Задержка рейса из Москвы составляет меньше времени. Борт «Аэрофлота» ожидали в 15:10, а на табло сказано, что он приземлится в 15:30. Из-за позднего прибытия самолетов откладываются два вылета. В Новосибирск пермяки смогут отправиться не раньше 18:40 вместо 17:35, а в Сочи — в 16:15 вместо 15:15. Ранее URA.RU рассказало о массовой задержке рейсов в разных городах России. Больше всего сбоев в расписании было в аэропортах Москвы, Новосибирска, Владивостока и Сахалина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...