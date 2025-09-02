В Пермском крае экскаватор, который показывали туристам как арт-объект, достали из болота

В июне 2025 года на строительстве газопровода в Чердынском округе Пермского края произошел инцидент. Экскаватор оказался затоплен в грязи и воде, на поверхности осталась только стрела. 3 сентября стало известно, что спецтехнике удалось достать его из воды. По сведениям URA.RU, туристам, которые посещали Чердынь этим летом, гиды по пути из Перми в шутку показывали затонувший в болоте экскаватор в качестве арт-объекта.
«Экскаватор достали из болота. Он пролежал там несколько месяцев», — сообщает паблик «ЧП Пермь».
Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. Местный общественник уточнял, что экскаватор затонул при строительстве газопровода в направлении Чердыни.
В Чердынском округе ведется строительство газопровода, который позволит подключить к сети более 500 частных домовладений и ряд социальных объектов. Работы выполняет ООО «Северная компания».
