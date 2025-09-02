02 сентября 2025

В зоне СВО погиб 40-летний боец Андрей Реутов из Пермского края

Военнослужащего проводили в последний путь 2 сентября
Военнослужащего проводили в последний путь 2 сентября
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 40-летний боец Андрей Реутов из Прикамья. Об этом сообщила мэр Гайнского округа Елизавета Шалгинских.

«Андрей Реутов 18 февраля 2025 года пал в бою близ деревни Новоелизаветовка (ДНР). От себя лично и от коллектива администрации Гайнского округа выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким воина», — написала Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий родился (5 августа 1984 году) и вырос в поселке Верхняя Старица. Летом прошлого года он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на фронт. Вскоре стал командиром отделения стрелкового батальона.

Бойца похоронили на родной земле
Бойца похоронили на родной земле


