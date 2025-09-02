Пермское заведение из лонг-листа лучших баров России выставили на продажу

В Перми выставили на продажу музыкальный ресторан под названием «А вина?». Собственники Александр Гасенегер и его супруга Светлана оценили бизнес в 7,2 млн рублей.
«На продажу выставлен винный музыкальный ресторан „А вина?“. Цена актива — 7,2 млн рублей. Чета Гасенегер приняла решение о продаже в связи с дальнейшей работой над собственными проектами», — сообщил в своем telegram-канале пермский блогер Алексей Папулов.
Винный бар открылся в конце 2024 года в микрорайоне Разгуляй по улице Екатерининской, 10. Фишкой заведения стали музыкальные вечера, камерные концерты и открытый микрофон. В июле ресторан попал в лонг-лист лучших в своем сегменте по версии премии WHERE2DRINK-2025.
URA.RU рассказывало ранее, что в Перми за 22 млн рублей продается комплекс магазинов с частным жилым домом. А в «Доме Чекистов» избавляются от кофейни, которая не проработала и года. Владельцы точки оценивают актив в 2,6 млн рублей.
