02 сентября 2025

Пермское заведение из лонг-листа лучших баров России выставили на продажу

В Перми за 7,2 миллиона рублей продается винный музыкальный ресторан
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас ресторан работает в прежнем режиме
Сейчас ресторан работает в прежнем режиме Фото:

В Перми выставили на продажу музыкальный ресторан под названием «А вина?».  Собственники Александр Гасенегер и его супруга Светлана оценили бизнес в 7,2 млн рублей. 

«На продажу выставлен винный музыкальный ресторан „А вина?“. Цена актива — 7,2 млн рублей. Чета Гасенегер приняла решение о продаже в связи с дальнейшей работой над собственными проектами», — сообщил в своем telegram-канале пермский блогер Алексей Папулов.

Винный бар открылся в конце 2024 года в микрорайоне Разгуляй по улице Екатерининской, 10. Фишкой заведения стали музыкальные вечера, камерные концерты и открытый микрофон. В июле ресторан попал в лонг-лист лучших в своем сегменте по версии премии WHERE2DRINK-2025.

URA.RU рассказывало ранее, что в Перми за 22 млн рублей продается комплекс магазинов с частным жилым домом. А в «Доме Чекистов» избавляются от кофейни, которая не проработала и года. Владельцы точки оценивают актив в 2,6 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выставили на продажу музыкальный ресторан под названием «А вина?».  Собственники Александр Гасенегер и его супруга Светлана оценили бизнес в 7,2 млн рублей.  «На продажу выставлен винный музыкальный ресторан „А вина?“. Цена актива — 7,2 млн рублей. Чета Гасенегер приняла решение о продаже в связи с дальнейшей работой над собственными проектами», — сообщил в своем telegram-канале пермский блогер Алексей Папулов. Винный бар открылся в конце 2024 года в микрорайоне Разгуляй по улице Екатерининской, 10. Фишкой заведения стали музыкальные вечера, камерные концерты и открытый микрофон. В июле ресторан попал в лонг-лист лучших в своем сегменте по версии премии WHERE2DRINK-2025. URA.RU рассказывало ранее, что в Перми за 22 млн рублей продается комплекс магазинов с частным жилым домом. А в «Доме Чекистов» избавляются от кофейни, которая не проработала и года. Владельцы точки оценивают актив в 2,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...