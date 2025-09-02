Минтарифов Пермского края укрепилось работником прокуратуры

Инна Доминова была утверждена на пост заместителя министра тарифного регулирования Пермского края. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
«Ее назначение состоялось в июле 2025 года. В качестве статс-секретаря Инна Доминова будет осуществлять руководство правовым управлением министерства», — уточняет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее эту должность занимала Ирина Махнева, которая покинула пост по собственной инициативе. До перехода в министерство тарифного регулирования Махнева более двух десятилетий работала в прокуратуре Индустриального района Перми, из них 14 лет занимала должность заместителя прокурора.
Инна Доминова, как и ее предшественница, имеет опыт работы в органах прокуратуры. Согласно открытым источникам, она ранее занимала пост заместителя прокурора Мотовилихинского района Перми.
