В Пермском крае стоимость избинга начинается от 2 тысяч рублей. Это новый тренд, суть которого в проживании в деревенских домах. За 2 тысячи рублей сдают избы в селах и деревнях. По данным сайта бесплатных объявлений «Авито», это одна из самых низких ставок на посуточную аренду домов в регионе. Какие объекты можно снять любителям «тихого отдыха» в Пермском крае — в материале URA.RU.
Деревенский дом
Самый дешевый деревянный дом сдают в селе Ключи рядом с одноименным курортом. Его стоимость — 2 тысячи рублей в сутки при проживании двух человек. Вообще в доме шесть спальных мест, но за дополнительных гостей придется доплатить. В доме есть душ и туалет, проведены газ и электричество. Разрешают жить с животными. По словам владельца, рядом водопад Плакун, Серый камень, форелевое хозяйство и другие природные достопримечательности.
Изба
От 2,5 тысячи рублей в сутки на человека сдают старинную избу в Кунгуре. Домик расположен недалеко от местного горнолыжного центра. Внутри он полностью благоустроен: есть необходимая техника и мебель, wi-fi, телевидение и санузел с душевой. По словам владельца избы, дом подойдет тем, кто хочет окунуться в прошлые времена и побывать в гостях у бабушки. Уточняется, что избу не сдают для шумных вечеринок.
Этно дом
В деревне Конец-Бор в Краснокамском округе за 4 тысячи в сутки сдают дом в этно стиле. В нем может проживать до четырех человек. Внутри старинная утварь и национальные костюмы соседствуют с современной бытовой техникой и удобной мебелью, отмечает владелец. Но туалет расположен в соседнем доме. Также на территории есть баня, которую топят за дополнительную плату. Еще проживающим могут устроить spa-процедуры или сеанс массажа. Кроме этого, владельцы предлагают провести экскурсии по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказало, что Пермский край вошел в топ-10 регионов, где набирает популярность избинг. Чаще всего отдых в деревнях выбирают миллениалы.
