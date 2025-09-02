02 сентября 2025

Под Пермью устроят Невскую битву

В Пермском крае пройдет фестиваль имени Александра Невского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На битве выявят главных силачей
На битве выявят главных силачей Фото:

Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского пройдет в селе Лобаново Пермского края. В рамках праздника кроме прочего обещают устроить турнир «Невская битва». Это, как пояснили организаторы, ежегодные соревнования по гиревому спорту.

«Каждый год на фестивале у нас проходит турнир Пермского края по гиревому спорту. Принять участие могут все желающие», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Кроме этого, гостей ждут духовные песнопения в храме Александра Невского, квест «Невская дружина», концерт, мастер-классы и ярмарка. Праздник состоится 7 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского пройдет в селе Лобаново Пермского края. В рамках праздника кроме прочего обещают устроить турнир «Невская битва». Это, как пояснили организаторы, ежегодные соревнования по гиревому спорту. «Каждый год на фестивале у нас проходит турнир Пермского края по гиревому спорту. Принять участие могут все желающие», — рассказали в оргкомитете фестиваля. Кроме этого, гостей ждут духовные песнопения в храме Александра Невского, квест «Невская дружина», концерт, мастер-классы и ярмарка. Праздник состоится 7 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...