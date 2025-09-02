Под Пермью устроят Невскую битву

На битве выявят главных силачей
Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского пройдет в селе Лобаново Пермского края. В рамках праздника кроме прочего обещают устроить турнир «Невская битва». Это, как пояснили организаторы, ежегодные соревнования по гиревому спорту.
«Каждый год на фестивале у нас проходит турнир Пермского края по гиревому спорту. Принять участие могут все желающие», — рассказали в оргкомитете фестиваля.
Кроме этого, гостей ждут духовные песнопения в храме Александра Невского, квест «Невская дружина», концерт, мастер-классы и ярмарка. Праздник состоится 7 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!