02 сентября 2025

Пермь собирает международный фестиваль органной музыки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Органисты разных стран соберутся в Перми
Органисты разных стран соберутся в Перми Фото:

Пермская филармония примет на своей сцене Международный фестиваль органной музыки. Он пройдет с 23 октября по 9 ноября. Свое творчество представят музыканты из России, Германии, Испании и Беларуси.

«В этом году фестиваль — музыкальное путешествие через эпохи, стили и культуры, где древние традиции встречаются с современными ритмами. Слушателей ждут незабываемые эмоции от выступлений виртуозов из Германии, Испании, Беларуси и лучших российских музыкантов», — рассказали URA.RU в филармонии.

На открытии фестиваля выступит джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. Из Берлина в Пермь прилетит виртуоз Йонас Вильферт — главный органист местного собора Святой Афры. Он устроит вечер импровизаций. За Испанию выступит известный саксофонист, а также мастер по изготовлению органов и композитор Норберт Итрих Прелла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская филармония примет на своей сцене Международный фестиваль органной музыки. Он пройдет с 23 октября по 9 ноября. Свое творчество представят музыканты из России, Германии, Испании и Беларуси. «В этом году фестиваль — музыкальное путешествие через эпохи, стили и культуры, где древние традиции встречаются с современными ритмами. Слушателей ждут незабываемые эмоции от выступлений виртуозов из Германии, Испании, Беларуси и лучших российских музыкантов», — рассказали URA.RU в филармонии. На открытии фестиваля выступит джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. Из Берлина в Пермь прилетит виртуоз Йонас Вильферт — главный органист местного собора Святой Афры. Он устроит вечер импровизаций. За Испанию выступит известный саксофонист, а также мастер по изготовлению органов и композитор Норберт Итрих Прелла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...