Пермь собирает международный фестиваль органной музыки

Пермская филармония примет на своей сцене Международный фестиваль органной музыки. Он пройдет с 23 октября по 9 ноября. Свое творчество представят музыканты из России, Германии, Испании и Беларуси.
«В этом году фестиваль — музыкальное путешествие через эпохи, стили и культуры, где древние традиции встречаются с современными ритмами. Слушателей ждут незабываемые эмоции от выступлений виртуозов из Германии, Испании, Беларуси и лучших российских музыкантов», — рассказали URA.RU в филармонии.
На открытии фестиваля выступит джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. Из Берлина в Пермь прилетит виртуоз Йонас Вильферт — главный органист местного собора Святой Афры. Он устроит вечер импровизаций. За Испанию выступит известный саксофонист, а также мастер по изготовлению органов и композитор Норберт Итрих Прелла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!