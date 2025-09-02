02 сентября 2025

Не пустили москвичей: застраивать обширную территорию у жд-вокзала будет пермский девелопер

Местный девелопер выиграл торги по реновации территории у экстрим-парка в Перми
Начальная цена контракта составляла 21,8 млн рублей
В Перми на торгах за право реновации территории, ограниченной улицами Екатерининской, Плеханова, железной дорогой и экстрим-парком, победила местная компания ПМД. Итоги аукциона опубликованы в базе «Сбербанк-АСТ». Ранее проектом интересовались федеральные застройщики, в том числе столичный девелопер «Садовое кольцо».

«Победителем аукциона стала структура застройщика ПМД, предложившая 224 млн рублей. Это превышает стартовую цену лота более чем в 10 раз», — указано на портале.

О проведении торгов объявили в начале августа. По проекту комплексного развития территории, завершить обновление участка необходимо в течение 10 лет. В рамках реализации проекта планируется демонтаж порядка 600 гаражных боксов. Вблизи экстрим-парка предполагается строительство жилых зданий средней и большой этажности — на восемь и 25 этажей. Девелопер обязан выполнить благоустройство прилегающей территории, обустроить парковочную зону, провести капитальный ремонт улицы Грузинской, включая ее пересечение с улицей Плеханова, а также построить выезд на Екатерининскую улицу и организовать внутриквартальные проезды.

