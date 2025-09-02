Лето в Пермском крае оказалось самым холодным за последние пять лет

Летний сезон 2025 года в Пермском крае отличался средней температурой воздуха, соответствующей многолетним значениям. Вместе с тем, это лето оказалось самым холодным за последние пять лет, начиная с 2020 года.
«Распределение температур по месяцам вновь оказалось необычным, как и в 2024 году. Наиболее теплая погода пришлась на первую половину июня, тогда как июль стал самым прохладным месяцем лета на севере региона», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Средние значения температуры воздуха в летний период варьировались от +15° в Бисере до +18,5° в Чайковском. В Перми этот показатель составил +17,2°, что соответствует или незначительно превышает (до 0,5°) климатическую норму. В частности, в Перми средняя температура лета была на 0,3° выше нормы и на столько же ниже аналогичного показателя 2024 года.
Аномально жаркая погода с превышением нормы на 7° и более отмечалась лишь в начале лета — с 28 мая по 2 июня и с 9 по 11 июня. Существенное снижение температуры фиксировалось 23–24 июня, а также 16–19 и 26 июля, когда температура воздуха опускалась на 5–8° ниже обычных значений. В остальное время лета отклонения от нормы не превышали 5°.
Максимальные значения температуры были зафиксированы 10 июня. В Перми воздух прогрелся до +31,9°, а в Чайковском — до +32,3°. Самые холодные ночи пришлись на 23 июня и 19 июля, когда вследствие вторжения арктического воздуха и прояснений температура опускалась ниже +5°, а в Вае ночью 23 июня было зарегистрировано 0°. В Перми в ночь на 19 июля был установлен суточный температурный рекорд — +4,3°.
В течение лета основная часть осадков выпала в виде ливневых дождей. Затяжные дожди регистрировались редко, что становится типичной особенностью последних летних сезонов. Распределение осадков по территории края оказалось крайне неравномерным, однако в целом их количество было несколько ниже нормы.
