Пермский университет придумал, как привлечь больше иностранцев

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ создал новую структуру на базе филологического факультета. Цель — привлечь как можно больше иностранцев и усилить качество их подготовки по языкам. Об этом говорится в приказе ректора вуза игоря Германова, который опубликован на сайте университета.
«В целях привлечения из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также усиления качества подготовки по языкам в структуре филологического факультета ПГНИУ приказываю: Создать с 1 сентября 2025 года подготовительное отделение для иностранных граждан в структуре филологического факультета», — сказано в приказе за подписью Германова. В документе уточняется, что подготовительное отделение для иностранцев будет размещаться в пятом корпусе ПГНИУ.
Подготовительное отделение для иностранцев есть также в Пермском политехе (ПНИПУ). На сайте вуза сказано, что оно осуществляет деятельность с 2015 года. Слушателями отделения являются выходцы из стран Европы, Азии и Африки. Они изучают русский язык и дисциплины направленности.
