В Перми ответственную за ремонт Чусовского моста компанию возглавил экс-чиновник

Новым руководителем ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) стал бывший чиновник Валерий Захваткин. Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс». Общество выступает оператором строительства и реконструкции моста через Чусовую.
«Смена единоличного исполнительного органа ППК произошла в июле. Гендиректором ООО назначен Валерий Захваткин», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Захваткин родился в 1965 году в Ижевске. В 1987-м — завершил обучение в Пермском высшем командно-инженерном училище ракетных войск, затем работал на промпредприятиях Удмуртской Республики. В начале 90-х годов он начал работать в министерстве экономического развития региона, где отвечал за вопросы, связанные с конверсией. В дальнейшем был назначен заместителем министра. В период с 1999 по 2003 годы возглавлял структуру.
В 2003 году Захваткин переехал в Пермь, где в течение трех лет руководил главным управлением экономики Пермской области. Позднее он вернулся в Удмуртию и занял пост гендиректора оборонного предприятия ФГУП «Ижевский механический завод». По сведениям инсайдеров, после этого Захваткин продолжил профессиональную деятельность в структурах Министерства обороны РФ.
