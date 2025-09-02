02 сентября 2025

В Перми ответственную за ремонт Чусовского моста компанию возглавил экс-чиновник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый руководитель сменил на посту главы компании Андрея Кулика
Новый руководитель сменил на посту главы компании Андрея Кулика Фото:

Новым руководителем ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) стал бывший чиновник Валерий Захваткин. Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс». Общество выступает оператором строительства и реконструкции моста через Чусовую.

«Смена единоличного исполнительного органа ППК произошла в июле. Гендиректором ООО назначен Валерий Захваткин», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Захваткин родился в 1965 году в Ижевске. В 1987-м — завершил обучение в Пермском высшем командно-инженерном училище ракетных войск, затем работал на промпредприятиях Удмуртской Республики. В начале 90-х годов он начал работать в министерстве экономического развития региона, где отвечал за вопросы, связанные с конверсией. В дальнейшем был назначен заместителем министра. В период с 1999 по 2003 годы возглавлял структуру.

В 2003 году Захваткин переехал в Пермь, где в течение трех лет руководил главным управлением экономики Пермской области. Позднее он вернулся в Удмуртию и занял пост гендиректора оборонного предприятия ФГУП «Ижевский механический завод». По сведениям инсайдеров, после этого Захваткин продолжил профессиональную деятельность в структурах Министерства обороны РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым руководителем ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) стал бывший чиновник Валерий Захваткин. Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс». Общество выступает оператором строительства и реконструкции моста через Чусовую. «Смена единоличного исполнительного органа ППК произошла в июле. Гендиректором ООО назначен Валерий Захваткин», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Захваткин родился в 1965 году в Ижевске. В 1987-м — завершил обучение в Пермском высшем командно-инженерном училище ракетных войск, затем работал на промпредприятиях Удмуртской Республики. В начале 90-х годов он начал работать в министерстве экономического развития региона, где отвечал за вопросы, связанные с конверсией. В дальнейшем был назначен заместителем министра. В период с 1999 по 2003 годы возглавлял структуру. В 2003 году Захваткин переехал в Пермь, где в течение трех лет руководил главным управлением экономики Пермской области. Позднее он вернулся в Удмуртию и занял пост гендиректора оборонного предприятия ФГУП «Ижевский механический завод». По сведениям инсайдеров, после этого Захваткин продолжил профессиональную деятельность в структурах Министерства обороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...