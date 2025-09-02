Крупный китайский бренд спортивной одежды и обуви откроет первый магазин в Перми

В Перми готовится к открытию магазин спортивной одежды и обуви Anta. Первый отдел бренда из Китая появится в ТРЦ «Планета», об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра.
«Anta — спортивный бренд, открытие магазина которого запланировано на начало октября. Площадь отдела будет составлять 206 квадратных метров», — рассказали в ТРЦ корреспонденту агентства.
По данным сайта спортивного бренда, Пермь станет десятым городом России с магазином компании. Также продукция бренда представлена в десятках стран Среднего Востока, Южной Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и странах СНГ. Владеет компанией китайский миллиардер Дин Шичжун.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми откроется магазин туристической экипировки австрийского бренда Northland. Сейчас товары компании можно приобрести только в сети мультибрендовых спортивных магазинов.
